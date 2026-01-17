Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Görme Engelliler Masal' etkinliği, görme engelli bireylerin hayal gücünü ve sosyal etkileşimini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:09
Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk

Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk

Bursa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin kelimelerle hayal kurduğu ve seslerle dünyayı yeniden keşfettiği 'Görme Engelliler Masal' programıyla gönüllere dokundu. Etkinlik, özel gereksinimli katılımcılar ve ailelerinin yoğun ilgisini çekti.

Etkinliği düzenleyenler ve ev sahipliği

Program, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (Buges) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, kentin sosyal, kültürel ve eğitsel yaşamını destekleme hedefiyle düzenlenen çalışmalara bir yenisini ekledi.

Amaç ve içerik

Etkinliğin temel amacı, görme engellilerin hayal gücünü geliştirmek, dinleme becerilerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini artırmak olarak belirlendi. Sesli anlatım yöntemiyle okunan masallar, dinleyicilere farklı dünyalara yolculuk yapma fırsatı sunarak keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar, görmeden dinleyip kalpleriyle duyarak hayal kurmanın mutluluğunu deneyimledi.

Sosyalleşme ve teşekkür

Etkinlik, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bir araya gelerek sosyalleşme ve dayanışma olanağı sağladı. Katılımcılar ve aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN KELİMELERLE HAYAL KURDUĞU, SESLERLE DÜNYAYI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN KELİMELERLE HAYAL KURDUĞU, SESLERLE DÜNYAYI YENİDEN KEŞFETTİĞİ MASAL DİNLETİSİ PROGRAMINDA GÖNÜLLERE UMUT OLDU.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN KELİMELERLE HAYAL KURDUĞU, SESLERLE DÜNYAYI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk
3
BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı
4
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı
5
İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Dayandı: D-100'de Kilometrelerce Araç Kuyruğu
6
HPV Aşısı Serviks Kanserinden Koruyor — Dr. Sinem Şahin Özkılıç Uyardı
7
Tuzla Belediyesi'nde Birebir Buluşma: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları