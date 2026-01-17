Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk

Bursa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin kelimelerle hayal kurduğu ve seslerle dünyayı yeniden keşfettiği 'Görme Engelliler Masal' programıyla gönüllere dokundu. Etkinlik, özel gereksinimli katılımcılar ve ailelerinin yoğun ilgisini çekti.

Etkinliği düzenleyenler ve ev sahipliği

Program, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (Buges) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, kentin sosyal, kültürel ve eğitsel yaşamını destekleme hedefiyle düzenlenen çalışmalara bir yenisini ekledi.

Amaç ve içerik

Etkinliğin temel amacı, görme engellilerin hayal gücünü geliştirmek, dinleme becerilerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini artırmak olarak belirlendi. Sesli anlatım yöntemiyle okunan masallar, dinleyicilere farklı dünyalara yolculuk yapma fırsatı sunarak keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar, görmeden dinleyip kalpleriyle duyarak hayal kurmanın mutluluğunu deneyimledi.

Sosyalleşme ve teşekkür

Etkinlik, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bir araya gelerek sosyalleşme ve dayanışma olanağı sağladı. Katılımcılar ve aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

