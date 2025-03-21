Bursa'da Halk Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir halk otobüsü, aydınlatma direğine çarparak 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi'nde gerçekleşti.

Şafak B. yönetimindeki 16 JJK 41 plakalı halk otobüsü, öncelikle bir otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birlikte otobüsün şoförü ve 7 yolcu yaralandı.

Kaza haberinin alınmasının ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün durumu ve kazanın tam nedenleri hakkında detaylı incelemeler devam ediyor.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.