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Bursa'da Havaya Ateş Açan 4 Zanlıdan İkisi Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havaya ateş açan 4 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 10:08
Bursa'da Havaya Ateş Açan 4 Zanlıdan İkisi Tutuklandı

Bursa'da Havaya Ateş Eden Şüphelilerden İki Tutuklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Olay, sosyal medyada yayılan av tüfeğiyle ateş açma görüntülerinin ardından gündeme geldi.

Gözaltında Alınma ve Tutuklama Süreci

Dün gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan değerlendirme sonrası, E.B. ve K.K. adlı şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve mahkemece tutuklandı. H.D. ve P.İ. isimli zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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