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Bursa'da Helikopterle Kurtarma Operasyonu: Mahsur Kalan Balıkçıya Ulaşıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan balıkçı, helikopterle gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 20:55
Bursa'da Helikopterle Kurtarma Operasyonu: Mahsur Kalan Balıkçıya Ulaşıldı

Bursa'da Helikopterle Kurtarma Operasyonu

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Derekızık Mahallesi Tozluyan Şelalesi yakınlarında balık tutmaya giden H.Ü. (48), düştüğü derede mahsur kaldı ve kalça kemiğini kırdı.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

H.Ü.'nün mahsur kaldığı bilgisinin gelmesi üzerine, AFAD, JAK, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, H.Ü.'nün yerini belirleyerek kurtarma çalışmalarına başladı.

Zorlu Arazi Koşulları ve Helikopter Desteği

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle H.Ü.'nün tahliyesi için bölgeye bir kurtarma helikopteri çağrıldı. Helikopter ulaştıktan sonra, vinç yardımıyla yaralı balıkçı başarıyla kurtarılarak Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Bu operasyon, zorlu koşullara rağmen hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirildi, H.Ü.'nün sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi ancak kurtarma görevindeki ekipler büyük bir özveriyle çalıştı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla...

Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla...

Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

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