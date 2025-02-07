Bursa'da Hükümlüyü Hastaneden Kaçırmaya Çalışan İki Şahıs Tutuklandı

Bursa'da Hastane Kaçırma Girişimi

Bursa'da, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan hükümlü O.A'nın hastaneden kaçırılma girişimi, hastane içerisinde büyük bir paniğe yol açtı.

Olayın Detayı

30 Ocak tarihinde, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, sağlık raporu alınması amacıyla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki işlemleri esnasında O.A'nın arkadaşları olan M.A.A, M.A. ve R.A, hükümlüyü kaçırmaya çalıştı.

Söz konusu zanlılar, polisle arbede yaşadıktan sonra gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.A. ve M.A., cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından, kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit suçlarından tutuklandı. R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Hükümlü O.A'yı hastaneden kaçırmaya çalışan şüpheliler ile polis arasında yaşanan arbede, hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.