Bursa'da İnşaat Çökmesi: 5 İşçi Yaralandı

Bursa'da İnşaatta Çökme Olayı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaatta beton dökümü sırasında kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Olayın Detayı

İnşaatta yaşanan bu talihsiz olayda, kalıpların çökmesi nedeniyle oluşan göçüğün altında kalan işçiler için derhal yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, hızlı bir şekilde göçükteki işçileri kurtararak sağlık ekiplerinin müdahalesi için ambuanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.