Bursa'da kiracıya şok işkence: Kadın kıyafeti giydirip bağladılar!

Bursa'da yaşayan Mehmet Ö. (37), Ozan U. (33) ile bir odası için aylık 4 bin lira karşılığında anlaştı. Ancak, evde kalan süre içinde misafirlerin fazlalığı nedeniyle rahatsız olan Mehmet, parasını geri alıp evden ayrılmak istedi. Bu isteği Ozan U. tarafından kabul edilmedi ve ev sahibi, kiracısına alacağını ödemek için cep telefonunu verdi. On gün sonra, Ozan U. Mehmet'i evine çağırarak, burada işkenceye maruz bıraktı.

Ozan U., arkadaşı Semih S. (34) ve Volkan K. (30) ile birlikte Mehmet’in evine girdiği sırada kapıyı kilitleyerek saldırıya geçti. Mehmet Ö., demir çubuk ve sopalarla dövüldüğünü belirtti. Olayın ardından, Ozan U.’nun babası Osman U. (66) da evde Mehmet’e tokat attı. Bir gün sonra ise Ozan U.’nun eşi Mine U. (30), Mehmet’e kadın iç çamaşırı giydirerek, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.



Mehmet Ö., tuvalete gitmek istediğinde havalandırma boşluğundan yardım çağırdı. Olaydan haberdar olan Volkan K.'nin eşi, durumu fark ederek evden çıkmasına yardım etti ve Mehmet'i polise teslim etti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ev sahibi Ozan U., Semih S. ve Volkan K. tutuklandı. Diğer sanıklar hakkında soruşturma başlatıldı.



MAĞDURUN İFADESİ: "CANIMI ÇOK YAKTILAR"

Duruşmada ifade veren Mehmet Ö., yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Gündelik işçi olarak çalışıyorum. Evde kaldığım sürede çok sayıda misafir geldi. İkinci gün, Ozan’ın babası eve geldiğinde bana tokat attı. Eşim gibi, kadın iç çamaşırı giydirip müzik eşliğinde oynattılar. Canımı çok yaktılar."

SANIKLARDAN SAVUNMA

Olayla ilgili tutuklu bulunan Ozan U., suçlamaları reddederek, "Evimi kiraya verdiğim için bu durum yaşandı. Kiracım benim telefonumu çaldı, bu yüzden dövdüm" dedi. Mine U. da, olayla hiçbir bağlantısı olmadığını savundu.

MAHKEME KARARI VE TAHLIYELER

Yargılama sürecinde, sanıklar hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' gibi suçlamalarla 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma sonunda, tek tutuklu sanık Ozan U.’nun tahliyesine karar verildi.