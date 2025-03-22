Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:09
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazasında Trajik Kayıp

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Yaylacık-Çalı Yolu'nda meydana gelen motosiklet kazası, genç bir sürücünün hayatını kaybetmesine yol açtı. Kaza, Serkan Sungur (25) idaresindeki 16 BNR 043 plakalı motosiklet ile Onur G. (23) yönetimindeki 34 RDG 73 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anının Detayları

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, otomobil de demir korkuluklara çarparak durmuştur. Olayın hemen ardından ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, kazanın olduğu yere intikal etti.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serkan Sungur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer taraftan, yaralı durumda olan otomobil sürücüsü Onur G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Onur G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kameralarda

Öte yandan, kazanın anı, olay yerinin yakınlarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, kaza hakkında daha fazla bilgi vermekte.

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