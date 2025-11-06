Bursa'da Ölüme Davetiye: Yakın Çevre Yolu'nda Tehlikeli Yaya Geçişi

Olay Yeri: Yıldırım, 11 Eylül Bulvarı

Bursa Yakın Çevre Yolu üzerinde, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir kişi, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kişinin tehlikeli hareketi trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın canını hiçe sayarcasına araçların arasından geçtiği ve sürücülerin olup biteni hayretle izlediği görülüyor.

Karşıya geçen kişi daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Olayla ilgili başka bir bilgi ya da resmi açıklama bulunmuyor.

