Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, bölge halkını tedirgin etti. Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla yayıldı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangının etkisini azaltmak için havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile karadan arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtiyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.