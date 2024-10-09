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Bursa'da Park Halindeki Araç Hırsızlığı: İki Tutuklama

Osmangazi'de otomobili çalıştıramayan hırsızlar, aracı iterek çaldı. İki kişi tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:19
Bursa'da Park Halindeki Araç Hırsızlığı: İki Tutuklama

Bursa'da Hırsızlık Olayı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Selimiye Mahallesi 11. Bahçe Sokağı'nda park halindeki bir aracı çalmaya çalışan iki kişi, aracın çalışmaması üzerine onu iterek götürdü.

Güvenlik Kameralarından Yakalandılar

Olayın ardından, otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, çevredeki yaklaşık 60 güvenlik kamerasının kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledi.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Kameralardan elde edilen görüntüler sayesinde, aracı çalan şüphelilerin İlhan A. (56) ve Gamze E. (33) olduğu tespit edildi. Ayrıca, aracı çaldıktan sonra onlara yardım eden F.Ş. (37) de gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan A. ve Gamze E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Anı

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İlhan A. ve Gamze E.'nin sokağa gelerek park halindeki otomobilin yanına gidip kapısını açtıkları, aracı çalıştırmayı başaramayınca iterek götürdükleri görülüyor.

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