Bursa'da Polis Kovalamacası: Kahvehanenin Tuvaletine Uyuşturucu Atan Zanlı Yakalandı

Bursa Yıldırım'da polis kovalamacası sonucu kahvehanenin tuvaletinde yakalanan M.T'nin tuvalete attığı uyuşturucu çıkarılarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:19
Bursa'da Polis Kovalamacası: Kahvehanenin Tuvaletine Uyuşturucu Atan Zanlı Yakalandı

Bursa'da Polis Kovalamacası: Kahvehanenin Tuvaletine Uyuşturucu Atan Zanlı Yakalandı

Yıldırım Suç Önleme ekiplerinin takibiyle operasyon

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları kapsamında, 9 ayrı suç kaydı bulunan M.T.'yi takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı takipte, zanlının Değirmenönü Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden M.T., kaçmaya başladı ve kaçış sırasında bir kahvehaneye girerek tuvalete sığındı.

Burada yakalanan zanlının cebindeki uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı tespit edildi. Polis ekipleri, tuvalete attığı uyuşturucuyu çıkardı ve M.T.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Örgüt ve Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
2
İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Şüpheli, Binlerce Eser Ele Geçirildi
3
Bağcılar'da Çatı Yangını: 2 Binanın Çatısı ve Araçlar Zarar Gördü
4
İddia: Trump Çin İçin Tayvan'a 400 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Onaylamadı
5
Göbeklitepe'de Duvara Monte İnsan Heykeli Bulundu — Bakan Ersoy Açıklıyor
6
Alanya'da Orman Yangını: 2 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor
7
Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği