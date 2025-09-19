Bursa'da Polis Kovalamacası: Kahvehanenin Tuvaletine Uyuşturucu Atan Zanlı Yakalandı

Yıldırım Suç Önleme ekiplerinin takibiyle operasyon

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları kapsamında, 9 ayrı suç kaydı bulunan M.T.'yi takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı takipte, zanlının Değirmenönü Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden M.T., kaçmaya başladı ve kaçış sırasında bir kahvehaneye girerek tuvalete sığındı.

Burada yakalanan zanlının cebindeki uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı tespit edildi. Polis ekipleri, tuvalete attığı uyuşturucuyu çıkardı ve M.T.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.