Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Silahlı Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı

Gemlik'te 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:44
Bursa'da Silahlı Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da Silahlı Yaralama Olayında Gelişme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

İlk Gözaltı ve İfade Süreci

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı Davut S.'nin kimliğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar neticesinde Davut S., Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı ve ardından Gemlik'e götürüldü.

Zanlının İfadesi ve Olayın Gelişimi

Davut S.'nin polise verdiği ifadeye göre, alacaklı olduğu bir kişi olan İ.K.'yi korkutmak amacıyla onun üzerinde tabancayla ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralanan 3 kişinin tedavi süreçleri hala devam etmekte. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma ise sürüyor. Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokağı'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda İ.K. ve yanında bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!