Bursa'da Silahlı Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da Silahlı Yaralama Olayında Gelişme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

İlk Gözaltı ve İfade Süreci

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı Davut S.'nin kimliğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar neticesinde Davut S., Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı ve ardından Gemlik'e götürüldü.

Zanlının İfadesi ve Olayın Gelişimi

Davut S.'nin polise verdiği ifadeye göre, alacaklı olduğu bir kişi olan İ.K.'yi korkutmak amacıyla onun üzerinde tabancayla ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralanan 3 kişinin tedavi süreçleri hala devam etmekte. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma ise sürüyor. Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokağı'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda İ.K. ve yanında bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.