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Bursa'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı

Bursa'da yaşanan sokak köpekleri saldırısı sonucu 2 çocuk yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 17:57
Bursa'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuk, sahipsiz 3 köpeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda çocuklardan biri olay yerinden kaçarken, bir diğeri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı, düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtarmaya çalıştı. Olayı duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çabaladı.

Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilmesiyle yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda polis ekipleri, sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. İhbar üzerine belediye ekipleri de harekete geçerek köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

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