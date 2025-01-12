Bursa'daki Silahlı Saldırıda 9 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayına 9 Tutuklama

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin hedef alındığı silahlı saldırılarla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan kişinin Fransa'da yaşayan ve yılbaşı tatili için Bursa'ya gelen I.D. (60) olduğu belirtildi.

I.D., 18 Aralık 2024 tarihinde ikametinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hafif yaralandı. Daha sonra, 7 Ocak 2025 tarihinde de ikametinin yakınlarında bir başka silahlı saldırıya maruz kalmış ve bu kez ayağından vurulmuştur. Yaralanan I.D., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştır.

Polis ekipleri, olaylarla ilgili başlattıkları çalışmalarda toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden S.G, C.P, M.D, G.A, Ö.A, R.S, N.S, F.G. ve H.H.K. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.