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Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı: İnegöl'de Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki arazide başlayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:42
Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı: İnegöl'de Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araziden başlayarak ormana sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, Dömez Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Yangının başlamasının ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle yangının büyümesi önlendi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınsa da, bölgedeki soğutma çalışmaları sürmektedir. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Jandarma Komutanı Harun Nazlı da yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak durumu yerinde takip etti.

Bu müdahale, hem yangının kontrol altına alınmasının hem de bölge halkının güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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