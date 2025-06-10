Bursa İnegöl'de Otobüs Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Otobüs Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı. Olay, Bursa-Ankara kara yolunda bulunan Kalburt mevkiinde gerçekleşti. Saat 15:30 civarında, K.K. (27) idaresindeki 16 M 06079 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya (64) çarptı.

Hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kaza sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uyarılar Görüntülere Yansıdı

Öte yandan, kazadan hemen sonra, aynı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka yayaya çevredekilerin uyardığı anlar basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Bu durum, yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.