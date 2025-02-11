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Bursa Merkezli Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı

Bursa'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi yakalandı ve birçok delil ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:11
Bursa Merkezli Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı

Bursa'da Tefecilik Operasyonu

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Tefecilik suçuna ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma doğrultusunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan operasyon sonucunda, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar fişek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda tefecilik faaliyetlerinin detayları araştırılmaya devam ediyor.

Yetkililer, bu tür suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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