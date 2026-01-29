Bursa'nın Mimari Evrimi: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Anlatıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu oldu. Dostoğlu, Bursa'nın kentsel ve mimari gelişimini uzman bakış açısıyla ele aldı.

Etkinliği düzenleyen birimler

Program, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Söyleşiler, Bursa’da doğmuş, büyümüş veya yaşamının bir bölümünü Bursa’da geçirmiş sanatçı ve uzmanların kent belleğine ilişkin deneyimlerini paylaşmasını amaçlıyor.

Uzman Değerlendirmesi

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Osmanlı şehirciliğinin temellerinin atıldığı Bursa'nın kentsel ve mimari tarihini, fetih sonrası gelişim sürecini, tarihi dokusunu ve mimari mirasını detaylı şekilde değerlendirdi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılını '700. Fetih Yılı' ilan etmesinin ardından daha geniş bir perspektifle sürdürüldü.

Sembolik Yapılar ve Kentleşme

Katılımcılar, Bursa’nın kentsel evrimini incelerken şehrin mimari zenginliğini oluşturan yapılar üzerinde durdu. Söyleşide özellikle Irgandı Köprüsü, Koza Han ve Pirinç Han gibi simge yapılar ele alındı ve kentleşme süreçleri tarihi bağlamıyla tartışıldı.

Kapanış ve Takdim

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından kapanışa geçildi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç tarafından Prof. Dr. Dostoğlu'na teşekkür olarak hediye ve çiçek takdim edildi.

