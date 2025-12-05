Bursa Osmangazi'de Tramvay Çarptı: Yaşlı Adam Hafif Yaralandı

Kaza anı ve müdahale

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, raylardan geçmek isteyen bir yaşlı vatandaş, seyir halindeki tramvayın çarpması sonucu yere savruldu.

Edinilen bilgiye göre, Timürtaş Paşa istikametinden Atatürk Caddesi istikametine doğru ilerleyen tramvayın çarpması üzerine yaşlı adam hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve durakta otobüs bekleyen yolcular hemen yardımına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yaşlı vatandaşın yapılan ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

