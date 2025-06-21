Bursa ve Çevre İllerde YKS TYT Oturumu Başladı

Bursa ve Çevresinde YKS TYT Heyecanı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geri sayım sona erdi. Sınav, özellikle Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bulunduğu okullar önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu, öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecanla sınav merkezlerine geldi.

Bursa'da Sınav Süreci

Sınava girecek adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alındı. Aileler, okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Eskişehir'de Hazırlıklar

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde sınav için gelen adayların kimlikleri kontrol edildikten sonra üst araması yapılarak belirlenen salonlara yönlendirildi. Sınav merkezinin önünde aileler büyük bir kalabalık oluşturdu.

Çanakkale'de Sınav Koşulları

Çanakkale'de ise öğrenciler ve aileleri sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Kimlik kontrollerinin ardından adaylar salonlara alındı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekiplerle sınav merkezlerine yetiştirildi.

Kütahya'da Yaşananlar

Kütahya'da sınav merkezine gelen öğrenciler kontrollerinin ardından salonlara alındı. Bazı aileler, çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Ayrıca, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen bir öğrenci kimliğini kaybetti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nin Şahin ekipleri, öğrenciyi İl Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartmasını sağladı, polis ekipleri sayesinde öğrenci sınavına zamanında yetişti.

Yalova'da Öğrenci Akını

Yalova'daki sınav merkezlerinde, öğrenciler aileleriyle birlikte geldikten sonra güvenlik kontrolleri yapılarak salonlara alındı. Kentte yaklaşık 8.300 adayın bugünkü TYT oturumuna katılması bekleniyor, yarınki Aynı Yeterlilik Testi (AYT) için ise 7.300 adayın sınava gireceği öğrenildi.

Eskişehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesinde sınava girecek kişilerin kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Eskişehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesinde sınava girecek kişilerin kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.