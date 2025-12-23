Burun Tıkanıklığı Nefesi ve Uykuyu Bozuyor — Opr. Dr. Davut Tepe Uyarıyor

Burundan rahat nefes alamamak yaşam kalitesini düşürüyor

Burundan rahat nefes alamamak, çoğu zaman basit bir şikâyet gibi görülse de uyku kalitesinden günlük performansa kadar birçok alanı olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, bu problemin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

KBB uzmanı uyarıyor

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, burundan rahat nefes alamamanın sadece anlık bir rahatsızlık olmadığını belirterek, sorunun uzun vadede yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çekti. Burun tıkanıklığının gece uykularını bölebileceğini, gün içinde halsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve verim kaybına yol açabileceğini ifade eden Tepe, bu durumun sosyal ve iş hayatını da doğrudan etkilediğini söyledi.

Üç kişiden birinde var

Burundan rahat nefes alamamak; sadece anlık bir rahatsızlık değil, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bu durum kimi zaman geçici iltihabi süreçlerden kaynaklanırken, kimi zaman da burun içinde kemik eğriliği, burun eti büyümesi, geniz eti veya sinüs sorunları gibi yapısal nedenlere bağlı olabiliyor. Araştırmalar, toplumda her üç kişiden birinde burun içerisinde yapısal bir problem bulunduğunu ortaya koyuyor. İltihabi sorunlar ilaçla tedavi edilebilirken, yapısal bozukluklarda cerrahi müdahale gerekebiliyor.

Opr. Dr. Tepe, burundan nefes almanın uyku kalitesi açısından kritik önem taşıdığını belirterek, "Uyku apnesinin cerrahi tedavisinde burun hava yolunun açık olması, tedavinin başarısı için en önemli kriterlerden biridir" dedi. Ayrıca, burun sağlığının doğru şekilde değerlendirilmesi için yapılacak basit bir endoskopik muayenenin tanı ve tedavi sürecinde en hızlı yol olduğunu ve erken müdahalenin yaşam kalitesini belirgin şekilde yükselttiğini vurguladı.

OPR. DR. DAVUT TEPE