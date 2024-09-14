Büyükçekmece'de Cinayet: Şüpheli Gözaltına Alındı

Büyükçekmece'de Cinayet Olayı

Büyükçekmece'de, bir kadının öldürülmesi ve iki kişinin yaralanması olayıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Olay, Eylikdüzü'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

54 yaşındaki M.G.'nin, aralarındaki gönül ilişkisi sona eren Özbekistan uyruklu 49 yaşındaki Z.D.'yi öldürdüğü iddia ediliyor. M.G., kendisini aldatan Z.D.'ye ulaşabilmek için, Pınartepe Mahallesi'ndeki bir villa adresine gitti. Burada, Z.D. ile tartıştıktan sonra, Z.D.'ye ve evde bulunan M.Ö. ile T.Ö.'ye bıçakla saldırdı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın hemen ardından sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Z.D.'nin yaşamını yitirdiği, M.Ö. ve T.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin Yakalanması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından M.G.'nin kimliğini belirleyerek, daha önce iki suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheliyi Küçükçekmece'de yakaladı. M.G.'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.