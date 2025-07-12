DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.717.367,68 -0,3%

Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükçekmece'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 15:49
Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükçekmece'de Yangınla Mücadele Başarıyla Sonuçlandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Türkoba Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 400 dönümlük ekili ve otluk alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin üstün çabaları sayesinde yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatan yetkililer, bölgedeki yangın risklerine karşı tedbirlerin artırılacağını duyurdu.

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
2
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti
3
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor
4
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi
5
Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
6
Antalya'da Baba ve Oğulun Ölümüne Neden Olan Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Manisa'da İki Ayrı Yangın, 3 Tarım Makinesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!