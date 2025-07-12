Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükçekmece'de Yangınla Mücadele Başarıyla Sonuçlandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Türkoba Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 400 dönümlük ekili ve otluk alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin üstün çabaları sayesinde yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatan yetkililer, bölgedeki yangın risklerine karşı tedbirlerin artırılacağını duyurdu.

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.