Büyükçekmece'de Palalı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Büyükçekmece'de Lokantada Palalı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Büyükçekmece'deki bir lokantada meydana gelen palalı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan iş yerinin sahibi, Yunus Emre Caddesi'nde hızla ilerleyen bir aracı uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte lokantaya geri döndü.

Kavganın başlangıcı, elinde pala olan bir şüphelinin iş yeri çalışanlarıyla polemiğe girmesiyle gerçekleşti. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Kavgadan sonra şüpheliler olay yerinden kaçmayı başardı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olaya müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, olayın ardından yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, elinde pala ile lokantaya giren ve içeridekilere tehditler savuran şüphelinin anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; bu görüntüler, olaya dair önemli bir delil niteliği taşıyor.