DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.243.432,37 -0,05%

Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti

Büyükçekmece'de polise ateş açan aranan şüpheli, evinde intihar etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 00:08
Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti

Büyükçekmece'de Dramatik Olay

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde aranan bir şüpheli, Kamiloba Mahallesi'ndeki evinde polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Olay, evi kuşatan polislerin şüpheliyi yakalamak için gittiği sırada gerçekleşti.

Polisle Karşılaşması

Polis, aradığı kişi hakkında istihbarat aldıktan sonra Beyaz 1 Sokak üzerindeki adrese yöneldi. Ancak içeride bulunan şüpheli, polis ekiplerini kapıda görünce silahla ateş açtı. Ateş sırasında, mermiler özel harekat polisinin kullandığı kalkanla engellendi.

İntihar Gelişmesi

Polis ekipleri, olay sonrasında çevrede önlemlerini artırdı. Bu esnada, evin içinden silah sesi duyuldu. Ekipler, içeride şüphelinin kendisini vurduğunu tespit etti.

Olay Yeri İncelemesi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şüphelinin hayatının kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, şüphelinin cesedi detaylı incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra...

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra...

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra...

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
2
Gündem Özeti: 29 Eylül 2024
3
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
4
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi
5
Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti
6
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den Ateşkes Çağrısı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek