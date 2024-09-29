Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti

Büyükçekmece'de Dramatik Olay

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde aranan bir şüpheli, Kamiloba Mahallesi'ndeki evinde polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Olay, evi kuşatan polislerin şüpheliyi yakalamak için gittiği sırada gerçekleşti.

Polisle Karşılaşması

Polis, aradığı kişi hakkında istihbarat aldıktan sonra Beyaz 1 Sokak üzerindeki adrese yöneldi. Ancak içeride bulunan şüpheli, polis ekiplerini kapıda görünce silahla ateş açtı. Ateş sırasında, mermiler özel harekat polisinin kullandığı kalkanla engellendi.

İntihar Gelişmesi

Polis ekipleri, olay sonrasında çevrede önlemlerini artırdı. Bu esnada, evin içinden silah sesi duyuldu. Ekipler, içeride şüphelinin kendisini vurduğunu tespit etti.

Olay Yeri İncelemesi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şüphelinin hayatının kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, şüphelinin cesedi detaylı incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.