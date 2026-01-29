Büyükçekmece'de 'Tarihi Bizden Dinleyin' Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü

'Tarihi Bizden Dinleyin' adlı söyleşi, Büyükçekmece'de yoğun ilgi gördü. Etkinlik, yakın tarihe ilişkin bilinen anlatıları yeniden düşünmeyi, bilinmeyenleri görünür kılmayı ve tarihsel bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçladı.

Program ve İçerik

Söyleşi, Büyükçekmece Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Tarihçi-yazar Sacide Bolcan ile tarih alanında çalışmalar yürüten araştırmacılar Egemen Ereke ve İlhan Eren, belgelerin ışığında yakın tarihin bilinmeyenlerine dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Akademik çerçevede ele alınan tarihsel olaylar, belgeler ve anlatılar eşliğinde katılımcılar; eleştirel düşünmeyi teşvik eden, öğretici ve ufuk açıcı bir programda bir araya geldi.

Katılım ve Kapanış

Programa tarih meraklılarının yoğun ilgisi dikkat çekerken, etkinlikte şu isimler de yer aldı: Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Büyükyılmaz ve Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner.

Programın sonunda emeği geçenlere çiçek takdim edilerek etkinlik sonlandırıldı.

