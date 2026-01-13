Büyükkılıç: Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Olmayı Hak Ediyor

Görüşme ve adaylık değerlendirmesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı çerçevesinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüntülü olarak görüşerek istişarelerde bulundu.

Toplantıda Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu kültürel zenginlikler, tarihi mirası, sanayi, ticaret ve turizm potansiyeliyle Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak eden bir şehir olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY yetkililerinin mesajları

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Başkan Büyükkılıç’ın yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılınızı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz, sağlık diliyoruz. Desteklerinize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Büyükkılıç da Raev’e yeni yıl temennilerinde bulundu ve "TÜRKSOY’umuzun başkenti olarak Kayseri’mizi göreceğinizden eminiz" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise görüşme nedeniyle memnuniyetini belirterek, "Çok mutlu olduk sizi görmekten" şeklinde konuştu. Yusuf ayrıca Kayseri’de daha önce gerçekleştirilen etkinliklere değinerek, "Üniversitede bir ofisimiz var. Erciyes’te Türk Dünyası Gençlik Kayak yarışmaları düzenledik. Orada da yine gerek belediye gerekse üniversite bize çok destek verdiler, sağ olsunlar" dedi.

Kayseri’nin iddiası ve TÜRKSOY kriterleri

Büyükkılıç, Kayseri’yi "Anadolu’nun hafızası" ve kadim medeniyetlerin mirasçısı olarak tanımlayıp, kentin marka şehir olma vizyonu doğrultusunda yatırım, proje ve girişimlerini sürdürdüklerini aktardı. Başkan, Kayseri’nin gastronomi, sanayi, turizm ve ticaretteki güçlü yönleriyle TÜRKSOY organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu belirtti: "İnşallah daha sık bir araya gelmemizin en güzel yollarından biri de kadim medeniyetler şehri, zenginlikler şehri, sanayi, turizm, ticaret şehri Kayseri’mizi, gastronominin merkezi Kayseri’mizin inşallah TÜRKSOY’umuzun başkenti olarak yer almasını istiyoruz."

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçimi sürecinde aday şehirlerin kültür potansiyeli, tarihi birikimi ve uluslararası kültür organizasyonlarını gerçekleştirme kapasitesinin değerlendirildiğini söyleyerek, "Bunların hepsi Kayseri’de bolca var. Duruma haiz olursa Kayseri, biz bundan da büyük memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç da Türkiye’nin tüm şehirlerinin değerine dikkat çekerek, "Bunu en iyi hak edenlerden birinin Kayseri’miz olacağına inanıyoruz" dedi.

Önümüzdeki program

Görüşmede ayrıca TÜRKSOY tarafından Şubat ayında düzenlenecek ve Moğolistan’dan gelecek sanatçıların katılacağı organizasyonun Kayseri’de gerçekleştirileceği belirtildi. Sayit Yusuf, organizasyon vesilesiyle Kayseri’yi ve Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edeceklerini paylaştı.

Kayseri’nin 2027 adaylığı üzerine yapılan görüşme, kentin uluslararası kültür etkinliklerine ev sahipliği yapma iddiasını ve TÜRKSOY ile iş birliğini güçlendirme hedefini öne çıkardı.

