Van Şehir Hastanesi 2028'de Hizmete Girecek

İnşaatta son durum

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte yapımı süren Van Şehir Hastanesi inşaatında çalışmaların sürdüğünü, tesisin 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Tosun, "Şehir hastanesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Şu an yüzde 15’lerdedir. Arkadaki psikiyatri servisiyle ana makine dairesi dediğimiz alanın kaba inşaatı neredeyse bitmek üzere. 240 bin metrekarelik ana kütlenin de zemin çalışmaları tamamen tamamlandı. Kış aylarından dolayı iki üç ay ara verildi. İnşallah mart ayında çalışmalar yeniden başlayacak. 2028 yılında tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor. Valimiz ve milletvekillerimiz de süreci yakından takip ediyor. İnşallah 2028 yılında Van halkının hizmetine sunulur" dedi.

Sağlık kampüsü ve diğer yatırımlar

Tosun, mevcut Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanının büyük bir sağlık kampüsüne dönüşeceğini belirterek, "Hali hazırda 170 bin metrekarelik Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. Şehir hastanesi de üçüncü yapı olarak buraya eklenecek ve yaklaşık 450 bin metrekarelik bir sağlık kampüsü haline gelecek" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanesi için ihalenin başlatılacağını, ilgili firmanın projeyi bu hafta bakanlığa teslim edeceğini ve önümüzdeki aylarda inşaat çalışmalarının başlayacağını söyledi. Ayrıca Tuşba ilçesine de bir hastane yapılacağını açıkladı.

Hasta yükü ve hedefler

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun hasta yüküne dikkat çeken Tosun, "Şu an Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde günlük 15 bine yakın hastaya hizmet veriyoruz. Amacımız bu yükü hafifletmek, bunun için çalışıyoruz" dedi.

Tosun, Tuşba ve İpekyolu’na yapılacak hastanelerle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden hasta sayısında ciddi düşüş beklediklerini; İpekyolu’na yapılacak hastanenin 2028 yılında bitirilip hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, 500 yatak kapasiteli bir hastanenin de 2026 yatırım planına alınması için söz alındığını; yatırım planı açıklandığında bir aksaklık olmazsa Kurubaş bölgesine 500 yatak kapasiteli bir hastane kazandırılacağını söyledi.

"Van’ı sağlık alanında en iyi noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

