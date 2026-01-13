Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Petro-Kimya 2-E Sınıfını Ağırladı

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Petro-Kimya İlkokulu 2-E sınıfı öğrencilerini misafir etti.

Yerinde meslek eğitimi: Zabıta görevleri ve denetimler

Hayat Bilgisi dersi kapsamında "meslekler" konusunu yerinde öğrenmek amacıyla düzenlenen ziyarette öğrenciler, zabıta mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz, öğrencilere teşkilatın görev ve sorumluluklarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda zabıtanın görev alanları, denetimlerin hangi alanlarda ve ne sıklıkla yapıldığı ile uyarı ve cezai işlemlerin hangi durumlarda uygulandığı ayrıntılı şekilde anlatıldı. Öğrenciler merak ettikleri soruları yönelterek mesleğe dair bilgi edindi.

Saha uygulaması: Öğrenciler denetimin parçası oldu

Eğitim, sahada yapılan uygulamalarla sürdü. Zabıta personeli eşliğinde marketleri gezen öğrenciler, denetim süreçlerini yerinde gözlemledi; özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilerek halk sağlığının korunması uygulamalı şekilde gösterildi. Denetim sürecine aktif şekilde katılan öğrenciler ürün kontrollerine de yardımcı oldu.

Programın sonunda zabıta personeli tarafından öğrencilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Öğretmenden değerlendirme

Petro-Kimya 2-E sınıfı öğretmeni Alev Güçlü, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu ziyaretle çocuklarımız zabıta mesleğini ilk kez yakından tanıdı. Eğitim-öğretim kapsamında düzenlediğimiz geziler, çocukların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Zabıta gibi meslekler çocuklara çoğu zaman soyut geliyor; ancak bugün bunu somut olarak görme imkânı buldular. Hatta denetim etkinliğinin özellikle yapılmasını rica ettiler. Bu sayede bir mesleği daha yakından tanımış oldular. Misafirperverlikleri için Aliağa Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz."

