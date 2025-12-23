DOLAR
Büyükkılıç: ODTÜ ile Hızlı Tarama Sistemiyle Kayseri'yi Afete Hazır Hale Getiriyoruz

Dr. Memduh Büyükkılıç, ODTÜ iş birliğiyle geliştirilen hızlı tarama sisteminin entegrasyonuyla Kayseri'deki yapıların afet risklerinin hızlıca tespit edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:34
Belediye-ODTÜ iş birliğiyle yapı stoku kısa sürede analiz edilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla düzenlenen toplantıya katılarak kararlılık mesajı verdi. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda, mevcut yapıların hızlı tarama yöntemiyle incelenmesi ve elde edilen verilerin etkin biçimde kullanılması hedeflendi.

Çalışma, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Toplantıda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yakut tarafından geliştirilen hızlı tarama sisteminin belediye altyapısına entegrasyonu masaya yatırıldı.

Toplantıya Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile birlikte ilgili şube müdürleri, teknik personel ve yazılım sürecinde görev alacak akademisyenler katıldı. Yapılan sunumlarda, sistem sayesinde yapı stokunun kısa sürede analiz edilerek verilerin karar alma süreçlerine hızla aktarılabileceği vurgulandı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıdaki değerlendirmeleri sırasında çalışmanın Kayseri'nin geleceği açısından önemine dikkat çekti ve "Kayseri’yi her yönüyle daha dirençli, daha güvenli bir şehir haline getirmek en temel sorumluluğumuzdur. Bilim insanlarımızla ve akademik dünyayla iş birliği içinde hareket ederek riskleri önceden tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri almayı önemsiyoruz" dedi.

Hızlı tarama yöntemi ile kent genelindeki yapıların afetlere karşı dayanıklılığı kısa ve etkin bir şekilde tespit edilecek; böylece riskler önceden belirlenerek gerekli önlemler alınacak ve karar süreçleri güçlendirilecek.

Belediye, bilimsel ve teknolojik yöntemleri kullanarak Kayseri'yi daha güvenli bir şehir haline getirme yönündeki adımlarını sürdürmeyi planlıyor.

