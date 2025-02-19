CAIR, ABD Yönetimine Gazze'deki Soykırım Nedeniyle Dava Açtı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Gazze’deki Soykırım Nedeniyle ABD Yönetimine Dava Açtı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle ABD yönetimine dava açtı. CAIR Başkanı Nihad Awad, Filistinli Amerikalılar adına açılan davanın önemli bir adım olduğunu belirtti.

Dava Sürecinin Detayları

Awad, ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray’ın davalı konumunda olduğunu ifade ederek, dava sürecinin 2025 yılına kadar sürebileceğini aktardı. Joe Biden yönetiminin, İsrail’in insan hakları ihlallerine dair iç raporları göz ardı ettiğini belirten Awad, "Soykırımcı Biden yönetimi, bu belgeleri dikkate almadı," dedi.

Josh Paul'un İstifası ve Şikayetleri

ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi Josh Paul, insan hakları ihlallerine dair sunduğu raporlar yüzünden istifa ettiğini açıkladı. Paul’un, "İsrail’in Filistin halkını kasıtlı olarak öldürdüğüne dair veriler sunduğu" bilgisi mevcut.

İsrail Lobilerinin Etkisi

Awad, İsrail lobilerinin ABD hükümeti üzerindeki etkisine vurgu yaptı ve bu durumun kamu politikalarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Özellikle, Biden ve Blinken’ın sorumluluk almaktan kaçındığını belirtti.

ABD’nin İsrail'e Yaptığı Yardımlar ve Geri Alınabilirlik

CAIR Başkanı, ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımların geri alınabileceğini savunarak, "Amerikan halkının parasının, yabancı bir devlete nasıl harcandığını gördüğünde öfkelendiğini" belirtti. ABD'nin toplamda 251,2 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını hatırlatan Awad, bu yardımların yerli halkın ihtiyaçları için tekrar yönlendirilebileceğini vurguladı.

Amerikan Ekonomisine Etkisi

Awad, "Eğer ABD, kendi vatandaşlarına öncelik verirse, ekonomik toparlanma sağlanabilir," ifadeleriyle hükümete çağrıda bulundu. Ayrıca, Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü'nden edinilen verilere göre, ABD ilk kez 1951’den 2022’ye kadar İsrail’e yaklaşık 317 milyar dolar yardım sağladı.

Gelişmeler, yeni yönetimin alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların gelecek dönemi şekillendireceğini gösteriyor. Amerikalıların hükümetlerinin bu yardımları nasıl yönetebileceği konusundaki tartışmalar da devam ediyor.