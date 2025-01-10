California Yangınları: Sigorta Şirketleri Mağdurları Yüzüstü Bırakıyor

California'daki yangınlar sürecinde sigorta şirketleri 72 bin poliçeyi iptal ederek mağdurları zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:00
California Yangınları: Sigorta Şirketleri Mağdurları Yüzüstü Bırakıyor

California Yangınları Devam Ederken Sigorta İhlalleri Tartışılıyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süregelen yangınlar, hem evleri hem de iş yerlerini tehdit etmenin yanı sıra sigorta şirketleriyle ilgili ciddi endişelere yol açıyor. 7 Ocak'ta başlayan yangınlar, tahminen 10 bin evin hasar görmesine ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yangınlar sonrası sigorta şirketlerinin, yüksek miktarda poliçe iptali ile ihmalleri gündeme geldi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanları sigortasız bıraktığını belirterek bu durumun felaketten etkilenen aileler için büyük bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekti.

Sigorta Poliçelerindeki İptaller

CBS News’a göre, “Allstate” ve “Farmers Sigorta” gibi tanınmış sigorta şirketleri, California’daki poliçeleri yenilememektedir. Bu durum, pek çok kişinin Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı (Fair Access to Insurance Requirements Plan) kapsamına geçmesine sebep oldu. Yangınlar başlamadan önce, eyalette her 7 evden 1’inin bu plana dahil olduğu vurgulanıyor.

Michael DeLong, ABD Tüketici Federasyonu üyesi olarak, sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal etme kararlarını, “artan maliyet ve risk durumlarından faydalanarak tüketicinin korunmasını zayıflatmak” şeklinde değerlendirdi. Sigorta şirketlerinin, daha önce 1980 yılında yürürlüğe giren ve tüketiciyi korumayı amaçlayan 103 sayılı öneriye karşı çıktığını da sözlerine ekledi.

72 Bin Müşterinin Poliçesi İptal Edildi

State Farm General” sigorta şirketinin Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, şirketin sürdürülebilirlik gerekçesiyle 72 bin müşterinin sigortasını iptal ettiği ortaya çıktı.

Ayrıca, yaklaşık 30 bin ev ile iş yerinin yanı sıra 42 bin site kompleksinin poliçesinin yenilenmeyeceği bilgisi verildi. Şirket, bu kararın enflasyon, afetler ve genel maliyet nedeniyle alındığını belirtse de, konu ile ilgili California Eyaleti Sigorta Departmanı ve Valilik ile iş birliği yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

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