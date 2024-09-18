Cammu-Keşmir'de Milletvekili Seçimlerinin İlk Aşaması Başladı

Cammu-Keşmir'da 10 Yıl Aradan Sonra Seçim Heyecanı

Hindistan yönetimindeki Cammu-Keşmir'de, 10 yıl sonra gerçekleştirilen milletvekili seçimleri için oy verme işlemi bugün başladı. Yerel medyadan alınan bilgilere göre, bölge sakinleri, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılacak üç aşamalı seçimlerin ilk etabı için sandık başına gitti.

Seçim Güvenliği Artık Üst Düzeyde

İlk aşama için 2,3 milyondan fazla seçmenin bulunduğu bu kritik süreçte, yetkililer bölgeye binlerce ek güvenlik görevlisi görevlendirdi. Bu aşamada 219 milletvekili adayı arasından 24 milletvekilinin belirlenmesi bekleniyor.

Seçimlerin Genel Görünümü

Toplamda 8,7 milyonun üzerinde seçmenin oy kullanacağı bu seçimlerde, Cammu-Keşmir Meclisi içindeki 90 sandalyeden 47'si Keşmir, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek. Seçimlerde 46 veya daha fazla sandalye kazanan parti, çoğunluğu elde edecek.

Özel Statünün Kaldırılması Sonrası İlk Seçim

Bu seçimler, 5 Ağustos 2019'da bölgenin özel statüsünün kaldırılmasından sonraki ilk seçim olma özelliğini taşıyor. Seçim sonuçlarının ekim başında halka duyurulması öngörülüyor.

Geçmişteki Seçimlere Kısa Bir Bakış

Cammu-Keşmir'deki son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te gerçekleşmişti. O dönemde, Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) koalisyon hükümeti kurmuştu. Daha sonra, BJP’nin destek çekmesiyle koalisyonun dağılması sonrası bölge doğrudan Yeni Delhi yönetimine bağlanmıştı.

Bu arada, Cammu-Keşmir’in vatandaşlık yasalarının kaldırılması, Müslüman toplumu arasında endişelere yol açıyor. Merkez yönetimin, Hindu nüfusunu bölgeye yerleştirme politikalarından çekiniliyor.