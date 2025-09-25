Can Holding Başkanı Kemal Can Gözaltına Alındı: İstanbul Soruşturması Derinleşiyor

Can Holding Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık iddiaları yer alıyor. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi.

İddialara göre, holding çatısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütü Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurdu, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştıracak şekilde yönetim kurullarında değişiklikler yaptı ve sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledi.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı; ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı 'Varlık Barışı Kanunu' kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.

MASAK bulgularına göre suç örgütü, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişletti; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği öne sürüldü.

Gözaltılar, kayyım atamaları ve yargılama süreci

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kara para aklama' suçlarından; C.C. ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe başvuruldu. Hakimlik D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C. hakkında tutuklama, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e ait ek olarak 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atanan bazı şirketler: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Kayyum atanan diğer 10 şirket: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.

Soruşturma ve gözaltı süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek.