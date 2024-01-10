Çanakkale beyaza büründü: Yoğun kar yağışı okulları etkiledi, eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale merkez ve 6 ilçede kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale Valiliği, “Meteorolojik veriler, ulaşımda sorun çıkabileceğini gösteriyor. Bu yüzden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara veriyoruz” diye açıkladı.





Çanakkale'de yoğun kar yağışının sürmesi sebebiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) eğitime bir günlük ara ilan etti. Üniversite yönetimi yaptığı yazılı duyuruda,

"Öğrencilerimizin zor durumda kalmamaları için üniversitemizin tüm kampüslerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetleri üniversitemiz senatosunun kararıyla 1 (bir) gün süreyle durdurulmuştur. Akademik birimlerimizdeki bölüm ve programlara ait final sınavlarının erteleme programları, sınavlar final haftası içinde yapılacak şekilde ilgili akademik birim tarafından açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.