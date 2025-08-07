DOLAR
Çanakkale'de ATV Devrildi: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde uçuruma devrilen ATV'deki 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 20:59
Çanakkale'de ATV Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uzunalan köyüne gezmeye giden D.B. yönetimindeki 17 AFV 717 plakalı ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle Ortaburun mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Olay, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kocabaş Çayı kenarındaki uçuruma düşmesiyle sonuçlandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın gerçekleştiği bölgeyi gören vatandaşlar, derhal durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla D.B. ve arkadaşı C.K.'yı bulundukları yerden sedye ile çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların Durumu

Daha sonra yaralılar, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları ise devam etmektedir.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

