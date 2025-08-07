Çanakkale'de ATV Devrildi: 2 Yaralı

Çanakkale'de ATV Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uzunalan köyüne gezmeye giden D.B. yönetimindeki 17 AFV 717 plakalı ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle Ortaburun mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Olay, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kocabaş Çayı kenarındaki uçuruma düşmesiyle sonuçlandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın gerçekleştiği bölgeyi gören vatandaşlar, derhal durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla D.B. ve arkadaşı C.K.'yı bulundukları yerden sedye ile çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların Durumu

Daha sonra yaralılar, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları ise devam etmektedir.

