Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Yaralanan Fikret Okar Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Acı Bir Kaybı Yaşandı

Çanakkale'de burak A. tarafından balkondan av tüfeğiyle ağır yaralanan Fikret Okar (50), 11 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Olay, 10 Mart tarihinde Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay anında Burak A., evinin balkonuna çıkarak Fikret Okar'ı vurarak ağır yaraladı. Okar, olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Cenaze Töreni

Okar'ın cenazesi, ikindi vakti Necip Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecektir.

Zanlının Durumu

Zanlı Burak A., olayın ardından polis ekipleriyle yaşanan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmiştir.