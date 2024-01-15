Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferleri fırtına sebebiyle bugün ve yarın iptal edildi. Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle sefer yapamayacak olan feribotlar için yeni tarihler belirlenecek.

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
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GESTAŞ AŞ, Çanakkale Boğazı ve adalar arasındaki ulaşımı sağlayan feribot seferlerinde iptaller olduğunu bildirdi. Buna göre, bugün saat 22.00'de Gökçeada'dan, yarın saat 05.00'te Kabatepe'den kalkması gereken feribotlar, kötü hava koşulları nedeniyle sefer yapamayacak.

Bugünden itibaren Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri yeni tarifeye göre yapılacak. Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri tarifeye göre, Lapseki-Gelibolu seferleri ise saat belirtmeksizin sürdürülecek.

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