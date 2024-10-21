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Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bayramiç'te motosiklet-otomobil çarpışması sonucu Hüseyin Yavaş yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:27
Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Trajik Kaza

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya, Bayramiç'ten Ezine yönünde seyreden 34 U 7533 plakalı otomobil ile Türkmenli köyü yakınlarında bir süt firması işletmesinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yavaş tarafından kullanılan 17 TP 364 plakalı motosikletin çarpışması neden oldu.

Kaza Sonrası Olay Yerinde Gelişenler

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Kazanın ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne, oradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Yavaş kurtarılamadı.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayın detayları üzerine araştırmalar devam etmektedir.

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