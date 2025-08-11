Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangını!

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına yoğun bir müdahale sürüyor. Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçlarıyla hızla müdahale edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölgedeki durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

