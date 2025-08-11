DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 15:17
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangını!

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına yoğun bir müdahale sürüyor. Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçlarıyla hızla müdahale edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölgedeki durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi