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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:01
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Bahadırlı köyünde bulunan tarım arazisinde meydana gelen yangın, havadan ve karadan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı.

Yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, 4 uçak ve 2 helikopterle havadan destek verirken, çok sayıda personel karadan da müdahale etti.

Yangın, yapılan yoğun müdahaleler sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Şu an için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış da yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bu tür olayların tarım arazilerine ciddi zararlar verebileceği göz önünde bulundurulduğunda, gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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