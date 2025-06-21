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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 16:16
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Çanakkale'deki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesi, Uluköy ve Kayacık köyleri arasında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Hava ve Karadan Müdahale

Yangına müdahale amacıyla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler ile yer ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Ekipler, hem havadan hem de karadan yaptıkları yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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