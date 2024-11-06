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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Biga'daki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:40
Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Orman Yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çiçeklidede mevkisinde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alanı tehdit etti. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında olay yerine yönlendirildi.

Müdahale Çalışmaları

Yangına, hava destekli olarak iki uçak ve karada çok sayıda yangın ekibiyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin gösterdiği özverili çalışma ile yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangında yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki bozuk orman alanının zarar gördüğü bilgisi edinildi. Şu anda bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmekte.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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