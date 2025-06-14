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Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 23:22
Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Çamköy yakınlarında meydana gelen yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ilgili ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Resmi Açıklamalar

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının Çamköy kırsalındaki orman dışı açık alanda çıktığını ifade etti. Ekiplerin yangına hızla müdahale ettiğini belirten Toraman, "17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araç ile 85 müdahale personelinin çalışmaları devam etmektedir. An itibarıyla yerleşim yerlerinde tahliye gerektiren bir risk bulunmamaktadır," dedi.

Yangın Durumuna Dair Ek Bilgiler

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 20.10 civarında Çamköy mevkisinde alev görüldüğü ihbarının yapıldığını bildirdi. Yangına saat 20.22 itibarıyla müdahale edildiğini vurgulayan Demirci, "Ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu an itibarıyla Çamköy'de herhangi bir tehlike bulunmamaktadır, yangın kontrol altında ve soğutma çalışmaları sürmektedir. Aynı zamanda köyde de herhangi bir risk kalmamış durumdadır," diye konuştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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