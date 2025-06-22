DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
4.068.511,85 -0,02%

Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: 19 Hektar Alan Etkilendi

Çanakkale'de tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Toplam 19 hektar alan etkilendi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 15:10
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: 19 Hektar Alan Etkilendi

Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangın, Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın söndürme çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, ayrıca karadan 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 176 personel ile gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı personelinin de destek verdiği müdahale, sivil vatandaşlar tarafından yapılan yardım ile birleşince etkili oldu.

Yangın Sonrası Açıklama

Çanakkale Valiliği, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, yangınlarda toplamda 8 hektar orman alanı ve 11 hektar ziraat alanı olmak üzere 19 hektar alanın etkilendiği ifade edildi.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadir Canpolat'ın Cenazesi Erzurum'da Defnedildi
2
Mardin'de Husumetli Aileler Arasındaki Barış Umut Verdi
3
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: 19 Hektar Alan Etkilendi
4
Türkiye'yi Bekleyen Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 44 Dereceyi Bulacak
5
Burdur'da Dorseye Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Yeni Yol Partisi, ABD'nin İran'a Hava Saldırısını Kınadı
7
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!