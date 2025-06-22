Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: 19 Hektar Alan Etkilendi

Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangın, Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın söndürme çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, ayrıca karadan 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 176 personel ile gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı personelinin de destek verdiği müdahale, sivil vatandaşlar tarafından yapılan yardım ile birleşince etkili oldu.

Yangın Sonrası Açıklama

Çanakkale Valiliği, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, yangınlarda toplamda 8 hektar orman alanı ve 11 hektar ziraat alanı olmak üzere 19 hektar alanın etkilendiği ifade edildi.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.