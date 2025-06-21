DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.100.655,47 0,16%

Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 18:21
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale ilinde, tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük bir özveri ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında yer alan tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına anında müdahale edilmesi gerekti.

Müdahale Ekipleri Hızla Görevine Koştu

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ve helikopterlerin yanı sıra, yer ekipleri de yangına müdahaleye hızla sevk edildi. Ormanlık alana sıçrayan yangında, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek sağladı.

Yangında Zarar Gördü

Yangına toplamda 3 helikopter, 7 uçak, 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangında 3 hektar orman ve 20 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Soğutma Çalışmaları Başlatıldı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları da hemen başlatıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangını Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte Dardanos Yangın Harekat Merkezi'nden takip etti.

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
Aydın'daki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor
3
Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
4
Kastamonu'da Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Mardin'de Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Sakarya'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!