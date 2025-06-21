Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale ilinde, tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük bir özveri ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında yer alan tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına anında müdahale edilmesi gerekti.

Müdahale Ekipleri Hızla Görevine Koştu

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ve helikopterlerin yanı sıra, yer ekipleri de yangına müdahaleye hızla sevk edildi. Ormanlık alana sıçrayan yangında, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek sağladı.

Yangında Zarar Gördü

Yangına toplamda 3 helikopter, 7 uçak, 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangında 3 hektar orman ve 20 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Soğutma Çalışmaları Başlatıldı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları da hemen başlatıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangını Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte Dardanos Yangın Harekat Merkezi'nden takip etti.

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.