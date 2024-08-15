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Çanakkale Eceabat'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Eceabat'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın yerleşim alanları için risk oluşturmuyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:26
Çanakkale Eceabat'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat İlçesinde Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde başlayan orman yangınına hem hava hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının patlak verdiği yer, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alan olarak kayıtlara geçti.

Olay Gelişmeleri

Yangının kesin nedeninin henüz belirlenemediği bildiriliyor. Yangın fark edildiği andan itibaren Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için tüm önlemleri alarak hem hava hem de karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Bu süreçte, 17 AAC 399 plakalı bir pikabın bir otomobille çarpışması sonucu iki orman işçisinin yaralandığı bildirildi. Yaralı işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Şu an için yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. Ayrıca, dumandan etkilenen bazı diğer orman işçileri de hastanede tedavi altına alındı.

Yangın Çalışmalarında Destek ve Tedbirler

Yangınla mücadelede jandarma ekipleri, çalışan işçilere su desteği sağlayarak destek oluyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yangın nedeniyle yapılacak ziyaretler için önlemler aldığını duyurdu. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarındaki orman yangını sebebiyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na girişler durdurulmuştur" denildi.

Vali Toraman'dan Açıklama

Vali Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Orman teşkilatı ve diğer ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Vali Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan; 51 arazöz ve 780 kişi ile de karadan müdahale ediliyor" dedi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, yangınla mücadele için çevre illerden de destek gönderildiğini belirtti. Yerleşim bölgelerinde tahliyeyi gerektirecek bir durumun mevcut olmadığı ifade edilerek, ekiplerin söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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