Çanakkale ve Tekirdağ'da eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil edildi! İşte o ilçeler

Tekirdağ'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara ve Muratlı ilçelerindeki okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteoroloji raporlarına göre karar aldıklarını açıkladı.





Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

ÇANAKKALE'DE 5 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Sabah saatlerinde sulu kar olarak başlayan yağış, havanın soğumasıyla birlikte kara dönüştü. Bu sebeple Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.





Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerden ilçeye gelen taşımalı eğitim öğrencilerine öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını belirtti. Abacı, köy yollarında ulaşımda bir sorun olmadığını, ancak ihtiyaç halinde Köy Hizmetleri'ne bağlı iki ekibin hazır olduğunu söyledi. Lapseki Kaymakamlığı ise, ilçede yaşanan kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim öğrencilerine öğleden sonra eğitime ara verildiğini duyurdu.