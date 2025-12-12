Canik Belediyesi’nin Otonom Takip Sistemi Kaybolan Pırlantayı 1 Saatte Buldu

Samsun’un Canik Belediyesi, çöp kamyonlarına yerleştirdiği teknolojik altyapı ile kaybolan ziynet eşyasını kısa sürede sahibine ulaştırdı. Olay, vatandaşın derin bir nefes almasını sağladı.

Olayın Detayları

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri rutin temizlik çalışmaları sırasında önemli bir keşif yaptı. Katı Atık Aktarma İstasyonunda gerçekleştirilen çöp kamyonu boşaltım işlemi sırasında beyaz bir çanta içinde pırlanta yüzük olduğu fark edildi.

Belediye çalışanları, çöp kamyonunda yer alan otonom takip sistemi sayesinde çantanın atıldığı konteyneri ve konteynerin bulunduğu sokağı tespit etti. Sistemin entegre olduğu araç kameralarına yansıyan görüntülerle pırlantasını kaybeden vatandaş kısa sürede belirlendi.

Ekiplerin tespiti sonucu ziynet eşyası, gerçekleştirilen takip ve tespitlerin ardından sadece 1 saat içinde sahibine teslim edildi.

Pırlantasını bulmanın sevincini yaşayan vatandaş, Canik Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

